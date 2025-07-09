Орбан сделал пародию на Байдена и призвал фон дер Ляйен уйти в отставку

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен уйти в отставку на фоне обсуждения вотума недоверия в Европарламенте. Об этом он сообщил в соцсети X, сопроводив публикацию изображением, стилизованным под обложку журнала Time с уходящей фон дер Ляйен и подписью «время уйти».
«Урсула фон дер Ляйен должна уйти», — написал Орбан. Он спародировал обложку Time с удаляющимся экс-президентом США Джо Байденом, опубликованную после его заявления о выходе из президентской гонки.
Голосование по вотуму недоверия главе Еврокомиссии состоится в четверг, 11 июля, на пленарной сессии Европарламента. Причиной стали скандал вокруг закупок вакцин от COVID-19 и возможный конфликт интересов. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал фон дер Ляйен «злобной теткой-гинекологом», которая надоела всем. Однако, по его словам, есть вероятность, что она сохранит свою должность.
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