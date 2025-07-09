Четверо бойцов ВС РФ уничтожили 20 солдат ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Четыре штурмовика ВС РФ зачистили опорный пункт в районе Новоукраинки
Четыре штурмовика ВС РФ зачистили опорный пункт в районе Новоукраинки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Четыре российских штурмовика провели зачистку опорного пункта ВСУ вблизи села Новоукраинка. В результате чего были ликвидированы 20 украинских военнослужащих. Об этом сообщил командир мотострелковой роты 114-й бригады группировки войск «Центр» Игорь Пазуха.

«Севернее Новоукраинки есть укрепрайон. Украинцы там собрали часть сил. Около 20 человек. Наши вчетвером туда залетели — и все, начали там накатывать. Сутки не выходили пацаны на связь. А через сутки потом пацаны доложили, что укреп полностью зачищен», — сказал Пазуха в разговоре с ТАСС.

Как отметил командир, укрепленный район протяженностью примерно один километр был залит бетоном и построен по капсульному принципу. Такая конструкция не позволила украинским военным укрыться от атакующих подразделений.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал о «новой масштабной атаке» ВС РФ на территорию страны. Он сообщил, что за последние сутки по Украине было выпущено 728 беспилотников и 13 ракет, включая современные комплексы «Кинжал» и «Искандер».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Четыре российских штурмовика провели зачистку опорного пункта ВСУ вблизи села Новоукраинка. В результате чего были ликвидированы 20 украинских военнослужащих. Об этом сообщил командир мотострелковой роты 114-й бригады группировки войск «Центр» Игорь Пазуха. «Севернее Новоукраинки есть укрепрайон. Украинцы там собрали часть сил. Около 20 человек. Наши вчетвером туда залетели — и все, начали там накатывать. Сутки не выходили пацаны на связь. А через сутки потом пацаны доложили, что укреп полностью зачищен», — сказал Пазуха в разговоре с ТАСС. Как отметил командир, укрепленный район протяженностью примерно один километр был залит бетоном и построен по капсульному принципу. Такая конструкция не позволила украинским военным укрыться от атакующих подразделений. Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал о «новой масштабной атаке» ВС РФ на территорию страны. Он сообщил, что за последние сутки по Украине было выпущено 728 беспилотников и 13 ракет, включая современные комплексы «Кинжал» и «Искандер».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...