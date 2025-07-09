Четверо бойцов ВС РФ уничтожили 20 солдат ВСУ

Четыре российских штурмовика провели зачистку опорного пункта ВСУ вблизи села Новоукраинка. В результате чего были ликвидированы 20 украинских военнослужащих. Об этом сообщил командир мотострелковой роты 114-й бригады группировки войск «Центр» Игорь Пазуха.
«Севернее Новоукраинки есть укрепрайон. Украинцы там собрали часть сил. Около 20 человек. Наши вчетвером туда залетели — и все, начали там накатывать. Сутки не выходили пацаны на связь. А через сутки потом пацаны доложили, что укреп полностью зачищен», — сказал Пазуха в разговоре с ТАСС.
Как отметил командир, укрепленный район протяженностью примерно один километр был залит бетоном и построен по капсульному принципу. Такая конструкция не позволила украинским военным укрыться от атакующих подразделений.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал о «новой масштабной атаке» ВС РФ на территорию страны. Он сообщил, что за последние сутки по Украине было выпущено 728 беспилотников и 13 ракет, включая современные комплексы «Кинжал» и «Искандер».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.