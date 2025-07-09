Положение русского языка на Украине не изменится после отставки уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, добавив, что обольщаться не стоит.
«Питать надежды на то, что ущемленное положение, в котором на Украине оказались русский язык и русскоязычные, что что-то коренным образом изменится, произойдет, я думаю, пока не стоит. Надо судить будет по делам», — заявила Захарова на брифинге. Ее слова приводит ТАСС. Она напомнила, что кандидаты на государственные посты зачастую высказывают здравые суждения, но после получения должности их позиции меняются.
Ранее стало известно, что Тарас Кремень покинул должность из-за истечения срока полномочий. Минюст Украины предложил актера и режиссера Александра Завальского как нового кандидата, который ранее выступал против насильственной украинизации. Однако решение о назначении пока не принято, и вакансия остается открытой.
Вопрос о статусе русского языка на Украине остается предметом споров с 2014 года, когда в стране были приняты законы, ограничивающие его использование в официальной сфере. В 2019 году принят закон, требующий использования только украинского языка во всех сферах.
В марте этого года в Верховную Раду был внесен законопроект о полном запрете русского языка в школах, включая общение на переменах, сообщил депутат Максим Бужанский. Он отметил, что это уже вторая попытка запретить русский язык в учебном процессе — первая была отклонена в 2024 году.
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