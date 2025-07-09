В школах и библиотеках освобожденных от ВСУ городов ДНР, включая Угледар, обнаружены экстремистские и милитаристские материалы, направленные на подготовку детей к военной службе и распространение антироссийской идеологии. Об этом сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.
«Была найдена литература экстремистского толка для всех возрастных групп: от младшего школьного возраста до взрослых людей», — рассказал Гагин ТАСС. По его словам, к работе по выявлению запрещенных материалов были привлечены эксперты-лингвисты. В результате были обнаружены книги и пособия, содержащие антироссийскую пропаганду и призывы к разжиганию межнациональной розни.
Среди выявленных материалов — пособия, направленные на подготовку подростков к военной службе по стандартам стран НАТО. Также обнаружены русофобские книги и комиксы, предназначенные для младших школьников, и подробные учебные планы, маскирующие идеологические установки под патриотические занятия. Всего найдено около 20 образцов экстремистской литературы, а также символика националистической игры «Джура», которая, по мнению экспертов, способствует разжиганию ненависти к русским. Все обнаруженные материалы будут переданы в прокуратуру для дальнейшего изучения и правовой оценки.
Особое внимание эксперты уделили украинским учебникам истории, которые, по утверждению Гагина, содержат фальсификации и направлены на вытеснение русской культуры и языка. Он назвал подобную подмену исторических фактов преступной и отметил необходимость регулярных проверок образовательных материалов.
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