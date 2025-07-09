ВС РФ ударили «Кинжалами» по аэродромам ВСУ

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Целью атаки были аэродромы ВСУ
Целью атаки были аэродромы ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сегодня ночью ВС РФ атаковали аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными дронами большой дальности аэродромы ВСУ. Об это рассказали в Минобороны РФ.

«Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами „Кинжал“ и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности по инфраструктуре военных аэродромов», — говорится в сводке военного ведомства. Сообщение опубликовано в telegram-канале Минобороны.

В ведомстве также отметили, что российские удары достигли цели. Военные объекты были уничтожены.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал о «новой масштабной атаке» ВС РФ на территорию страны. Он сообщил, что за последние сутки по Украине было выпущено 728 беспилотников и 13 ракет, включая современные комплексы «Кинжал» и «Искандер».

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Сегодня ночью ВС РФ атаковали аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными дронами большой дальности аэродромы ВСУ. Об это рассказали в Минобороны РФ. «Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами „Кинжал“ и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности по инфраструктуре военных аэродромов», — говорится в сводке военного ведомства. Сообщение опубликовано в telegram-канале Минобороны. В ведомстве также отметили, что российские удары достигли цели. Военные объекты были уничтожены. Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал о «новой масштабной атаке» ВС РФ на территорию страны. Он сообщил, что за последние сутки по Украине было выпущено 728 беспилотников и 13 ракет, включая современные комплексы «Кинжал» и «Искандер».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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