Скончалась народная артистка России Галина Карелина

На 95-м году жизни скончалась народная артистка РФ Галина Карелина. Об этом рассказали в Александринском театре (Санкт-Петербург).
«За 69 лет служения Галина Тимофеевна Карелина создала более 60 ролей современного и классического репертуара, ставших заметными вехами театральной истории. Последними ролями в ее репертуаре стали: роль Бабушки в спектакле „Блаженная Ксения. История любви“ и роль Дамы в спектакле „Маскарад. Воспоминания будущего“. Александринцы скорбят о кончине», — говорится в сообщении театра, которое опубликовано на их сайте.
Причина смерти пока неизвестна. Дата прощания с народной артисткой России будет объявлена позднее.
Карелина родилась 18 июня 1931 года. Актриса получила образование в Ленинградском театральном институте имени А. Н. Островского. После завершения обучения в 1956 году она была принята в труппу Академического театра драмы имени А. С. Пушкина, где в дальнейшем исполнила свыше 60 ролей. В 1971 году Карелина воплотила образ Юлии Тугиной в театральной постановке «Последняя жертва». В 1980 году ей было присвоено почетное звание народной артистки РСФСР.
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