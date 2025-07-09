Скончалась народная артистка России Галина Карелина

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Актрисе в июне исполнилось 94 года
Актрисе в июне исполнилось 94 года Фото:

На 95-м году жизни скончалась народная артистка РФ Галина Карелина. Об этом рассказали в Александринском театре (Санкт-Петербург).

«За 69 лет служения Галина Тимофеевна Карелина создала более 60 ролей современного и классического репертуара, ставших заметными вехами театральной истории. Последними ролями в ее репертуаре стали: роль Бабушки в спектакле „Блаженная Ксения. История любви“ и роль Дамы в спектакле „Маскарад. Воспоминания будущего“. Александринцы скорбят о кончине», — говорится в сообщении театра, которое опубликовано на их сайте.

Причина смерти пока неизвестна. Дата прощания с народной артисткой России будет объявлена позднее.

Карелина родилась 18 июня 1931 года. Актриса получила образование в Ленинградском театральном институте имени А. Н. Островского. После завершения обучения в 1956 году она была принята в труппу Академического театра драмы имени А. С. Пушкина, где в дальнейшем исполнила свыше 60 ролей. В 1971 году Карелина воплотила образ Юлии Тугиной в театральной постановке «Последняя жертва». В 1980 году ей было присвоено почетное звание народной артистки РСФСР.

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На 95-м году жизни скончалась народная артистка РФ Галина Карелина. Об этом рассказали в Александринском театре (Санкт-Петербург). «За 69 лет служения Галина Тимофеевна Карелина создала более 60 ролей современного и классического репертуара, ставших заметными вехами театральной истории. Последними ролями в ее репертуаре стали: роль Бабушки в спектакле „Блаженная Ксения. История любви“ и роль Дамы в спектакле „Маскарад. Воспоминания будущего“. Александринцы скорбят о кончине», — говорится в сообщении театра, которое опубликовано на их сайте. Причина смерти пока неизвестна. Дата прощания с народной артисткой России будет объявлена позднее. Карелина родилась 18 июня 1931 года. Актриса получила образование в Ленинградском театральном институте имени А. Н. Островского. После завершения обучения в 1956 году она была принята в труппу Академического театра драмы имени А. С. Пушкина, где в дальнейшем исполнила свыше 60 ролей. В 1971 году Карелина воплотила образ Юлии Тугиной в театральной постановке «Последняя жертва». В 1980 году ей было присвоено почетное звание народной артистки РСФСР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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