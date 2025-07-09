Baza: участник банды Цапков погиб на СВО

Бывший участник «банды Сергея Цапка» Андрей Быков погиб в зоне специальной военной операции (СВО) в апреле 2025 года. По данным telegram-канала Baza, родственники Быкова получили сообщение о его смерти только несколько дней назад.
«Член „банды Сергея Цапка“ Андрей Быков погиб в зоне СВО. Быков погиб еще в апреле 2025 года. Родным же о его смерти сообщили несколько дней назад», — говорится в сообщении. По данным издания, мужчина уехал на СВО более полутора лет назад. В начале 2024 года он был ранен и проходил лечение дома. В этот период в сети появилось фото, где он в гипсе стоит с матерью Сергея Цапка.
Андрей Быков был осужден в 2013 году на 20 лет лишения свободы как один из лидеров преступной группы Цапка. Ему предъявили обвинения в ряде убийств и разбойных нападений, совершенных в первой половине 2000-х годов.
Банда Сергея Цапка действовала в станице Кущевской с середины 1990-х годов и была причастна к многочисленным убийствам и вымогательствам. Это стало известно после резонансного преступления в 2010 году, когда члены группировки убили 12 человек. Сам Цапок получил пожизненное заключение, но скончался от заболевания в ночь на 7 июля 2014 года в следственном изоляторе. Остальные члены банды в 2013 году получили длительные сроки лишения свободы (от 19 до 20 лет), однако в 2024 году Быков и еще один участник группировки были досрочно освобождены для участия в СВО.
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