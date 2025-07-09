В Смоленске экс-сотрудники транспортной полиции получили срок за взятки

В Смоленской области бывшие сотрудники следственного отделения ЛО МВД России на станции Смоленск получили по семь лет колонии за получение взяток и фальсификацию результатов оперативно-розыскной деятельности. Об этом сообщает управление ФСБ по Смоленской области.
«Заместителя начальника следственного отделения ЛО МВД России на станции Смоленск приговорили к семи годам колонии строго режима со штрафом в размере трех миллионов рублей. Также ему запрещено занимать должности в правоохранительных органах в течение шести лет», — пишет РЕН.ТВ со ссылкой на данные ФСБ.
Там добавили, что его подчиненному, майору полиции, суд назначил наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также суд запретил ему занимать должности на государственной службе, предусматривающие осуществление функций представителя власти, сроком на три года.
Согласно материалам дела, в прошлом году ЛО МВД возбудил уголовное дело о незаконной транспортировке в Россию безакцизных сигарет. Иномарка с табачной продукцией была изъята и помещена у здания отделения полиции. Владелец автомобиля через своих знакомых связался с заместителем начальника следственного отделения подполковником полиции и предложил ему взятку за содействие в возврате машины.
Подполковник согласился на предложение и попросил своего бывшего коллегу найти человека, который возьмет на себя вину за контрабанду. Житель Починковского округа, проинструктированный полицейскими, пришел к следователю и безосновательно признался в преступлении, написав явку с повинной.
Несмотря на знание о непричастности данного лица к контрабанде, майор полиции возбудил против него уголовное дело, стремясь искусственно увеличить свои показатели работы. В результате незаконных действий правоохранителей собственник автомобиля вернул свою машину, а полицейские получили взяток на сумму 1,1 миллиона рублей.
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