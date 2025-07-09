Поставки западного оружия Украине ведут к затягиванию конфликта и уничтожению самого государства. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Мы неоднократно говорили, что поставки вооружения террористическому режиму Зеленского ведут к затягиванию боевых действий, буквально к уничтожению Украины и украинцев", — заявила Захарова на брифинге. Ее слова приводит РИА Новости.
Она подчеркнула, что поставки вооружения также увеличивают риск эскалации конфликта. Кроме того, они способствуют распространению оружия, которое может попасть к международным террористам, и мешают поиску мирного решения ситуации на Украине.
Ранее Захарова уже отмечала, что западные страны не контролируют поставки военной помощи, включая оружие, для Украины. Она указал на отсутствие контрактных обязательств и добавила, что поставки являются инициативой в рамках гибридной войны с Москвой и что Запад не беспокоит последствия таких действий. По ее словам, поставщики оружия Украине должны осознавать, что оно используется для убийства детей, передает RT.
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