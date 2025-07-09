Захарова: поставки оружия Киеву ведут к уничтожению Украины

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Захарова заявила, что поставки оружия Киеву увеличивают риск эскалации конфликта
Захарова заявила, что поставки оружия Киеву увеличивают риск эскалации конфликта Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Поставки западного оружия Украине ведут к затягиванию конфликта и уничтожению самого государства. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы неоднократно говорили, что поставки вооружения террористическому режиму Зеленского ведут к затягиванию боевых действий, буквально к уничтожению Украины и украинцев", — заявила Захарова на брифинге. Ее слова приводит РИА Новости. 

Она подчеркнула, что поставки вооружения также увеличивают риск эскалации конфликта. Кроме того, они способствуют распространению оружия, которое может попасть к международным террористам, и мешают поиску мирного решения ситуации на Украине.

Ранее Захарова уже отмечала, что западные страны не контролируют поставки военной помощи, включая оружие, для Украины. Она указал на отсутствие контрактных обязательств и добавила, что поставки являются инициативой в рамках гибридной войны с Москвой и что Запад не беспокоит последствия таких действий. По ее словам, поставщики оружия Украине должны осознавать, что оно используется для убийства детей, передает RT.

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Поставки западного оружия Украине ведут к затягиванию конфликта и уничтожению самого государства. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Мы неоднократно говорили, что поставки вооружения террористическому режиму Зеленского ведут к затягиванию боевых действий, буквально к уничтожению Украины и украинцев", — заявила Захарова на брифинге. Ее слова приводит РИА Новости.  Она подчеркнула, что поставки вооружения также увеличивают риск эскалации конфликта. Кроме того, они способствуют распространению оружия, которое может попасть к международным террористам, и мешают поиску мирного решения ситуации на Украине. Ранее Захарова уже отмечала, что западные страны не контролируют поставки военной помощи, включая оружие, для Украины. Она указал на отсутствие контрактных обязательств и добавила, что поставки являются инициативой в рамках гибридной войны с Москвой и что Запад не беспокоит последствия таких действий. По ее словам, поставщики оружия Украине должны осознавать, что оно используется для убийства детей, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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