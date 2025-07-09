Польше угрожает наводнение

В Польше произошло совещание кризисной группы в связи с обильными дождями. Власти призывают быть готовыми к любому развитию событий, но одновременно с этим отмечают, что инфраструктура готова к возможному наводнению. Об этом сообщило издание PAP.
«Погодная ситуация нестабильна. Мы должны быть готовы к любому сценарию», — сказал премьер-министр Польши Дональд Туск. Кроме того, он поблагодарил коллег за раннюю эффективную мобилизацию сил и средств и призвал сохранять готовность. Президент польских вод Матеуш Бальцерович отметил, что водохранилища, предназначенные для борьбы с наводнениями, полностью готовы к ожидаемым паводкам.
Также в заседании принял участите директор Института метеорологии и водного хозяйства Роберт Чернявски. Он заявил, что количество осадков будет уменьшаться, а уровень воды в реках не превышает пороговый уровень, но в ближайшие 48 часов ожидается подъем воды до высоких значений с превышением предупреждающих и аварийных уровней.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.