Польше угрожает наводнение

В Польше прошло кризисное заседание по ситуации из-за обильных дождей
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В Польше идут сильные дожди
В Польше идут сильные дожди Фото:

В Польше произошло совещание кризисной группы в связи с обильными дождями. Власти призывают быть готовыми к любому развитию событий, но одновременно с этим отмечают, что инфраструктура готова к возможному наводнению. Об этом сообщило издание PAP.

«Погодная ситуация нестабильна. Мы должны быть готовы к любому сценарию», — сказал премьер-министр Польши Дональд Туск. Кроме того, он поблагодарил коллег за раннюю эффективную мобилизацию сил и средств и призвал сохранять готовность. Президент польских вод Матеуш Бальцерович отметил, что водохранилища, предназначенные для борьбы с наводнениями, полностью готовы к ожидаемым паводкам.

Также в заседании принял участите директор Института метеорологии и водного хозяйства Роберт Чернявски. Он заявил, что количество осадков будет уменьшаться, а уровень воды в реках не превышает пороговый уровень, но в ближайшие 48 часов ожидается подъем воды до высоких значений с превышением предупреждающих и аварийных уровней.

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В Польше произошло совещание кризисной группы в связи с обильными дождями. Власти призывают быть готовыми к любому развитию событий, но одновременно с этим отмечают, что инфраструктура готова к возможному наводнению. Об этом сообщило издание PAP. «Погодная ситуация нестабильна. Мы должны быть готовы к любому сценарию», — сказал премьер-министр Польши Дональд Туск. Кроме того, он поблагодарил коллег за раннюю эффективную мобилизацию сил и средств и призвал сохранять готовность. Президент польских вод Матеуш Бальцерович отметил, что водохранилища, предназначенные для борьбы с наводнениями, полностью готовы к ожидаемым паводкам. Также в заседании принял участите директор Института метеорологии и водного хозяйства Роберт Чернявски. Он заявил, что количество осадков будет уменьшаться, а уровень воды в реках не превышает пороговый уровень, но в ближайшие 48 часов ожидается подъем воды до высоких значений с превышением предупреждающих и аварийных уровней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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