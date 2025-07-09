Пенсионеры стали реже общаться по телефону и больше переписываться

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сетевой трафик среди пенсионеров вырос на 12%
Сетевой трафик среди пенсионеров вырос на 12% Фото:

Россияне старше 56 лет стали чаще отказываться от телефонных звонков в пользу мессенджеров. Это подтверждают данные от аналитиков Yota.

«Россияне старше 56 лет следуют за трендом отказа от телефонных звонков в пользу мессенджеров. Востребованность традиционных средств связи за год упала среди них на 12% (по объему телефонного трафика)», — передает «Коммерсант» данные Yota. Там также упомянули, что сетевой трафик среди данной категории населения, наоборот, увеличился на 12%.

Среди россиян всех возрастов телефонный трафик снизился на 12%, а интернет-трафик увеличился на 15%. Наиболее активно от телефонных звонков отказывается молодежь от 14 до 24 лет — их потребление этой услуги упало на 17%. Аналогичная динамика наблюдается у пользователей 25-35 лет: звонки «потеряли» 13%, мессенджеры нарастили популярность на 14%. Меньше остальных групп от звонков отказывается аудитория 36-45 лет: популярность телефонных звонков у них упала всего на 7%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россияне старше 56 лет стали чаще отказываться от телефонных звонков в пользу мессенджеров. Это подтверждают данные от аналитиков Yota. «Россияне старше 56 лет следуют за трендом отказа от телефонных звонков в пользу мессенджеров. Востребованность традиционных средств связи за год упала среди них на 12% (по объему телефонного трафика)», — передает «Коммерсант» данные Yota. Там также упомянули, что сетевой трафик среди данной категории населения, наоборот, увеличился на 12%. Среди россиян всех возрастов телефонный трафик снизился на 12%, а интернет-трафик увеличился на 15%. Наиболее активно от телефонных звонков отказывается молодежь от 14 до 24 лет — их потребление этой услуги упало на 17%. Аналогичная динамика наблюдается у пользователей 25-35 лет: звонки «потеряли» 13%, мессенджеры нарастили популярность на 14%. Меньше остальных групп от звонков отказывается аудитория 36-45 лет: популярность телефонных звонков у них упала всего на 7%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...