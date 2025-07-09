Пенсионеры стали реже общаться по телефону и больше переписываться

Россияне старше 56 лет стали чаще отказываться от телефонных звонков в пользу мессенджеров. Это подтверждают данные от аналитиков Yota.
«Россияне старше 56 лет следуют за трендом отказа от телефонных звонков в пользу мессенджеров. Востребованность традиционных средств связи за год упала среди них на 12% (по объему телефонного трафика)», — передает «Коммерсант» данные Yota. Там также упомянули, что сетевой трафик среди данной категории населения, наоборот, увеличился на 12%.
Среди россиян всех возрастов телефонный трафик снизился на 12%, а интернет-трафик увеличился на 15%. Наиболее активно от телефонных звонков отказывается молодежь от 14 до 24 лет — их потребление этой услуги упало на 17%. Аналогичная динамика наблюдается у пользователей 25-35 лет: звонки «потеряли» 13%, мессенджеры нарастили популярность на 14%. Меньше остальных групп от звонков отказывается аудитория 36-45 лет: популярность телефонных звонков у них упала всего на 7%.
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