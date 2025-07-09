На СВО погиб замглавы администрации района Башкирии Загиров

Заместитель главы администрации Учалинского района Башкирии Айдар Загиров погиб во время выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил глава администрации района Руслан Гилязетдинов на своей странице во «ВКонтакте».
«С прискорбием сообщаю, что при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции геройски погиб мой заместитель — начальник отдела сельского хозяйства», — написал Гилязетдинов в соцсети. Он охарактеризовал Загирова, как профессионала своего дела, отличного специалиста и неравнодушного, мужественного человека.
Загиров заключил контракт с Минобороны России для прохождения службы в зоне СВО. Сообщается, что он погиб при выполнении боевых задач.
Гилязетдинов принес соболезнования родным и близким чиновника. Прощание с Загировым состоялось 9 июля в 11 часов в Учалинской филармонии.
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