Самолет с горящим двигателем посадили на кукурузном поле Фото: Владимир Шубин © URA.RU

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Главные новости четверга, 15 августа:

Тема дня сегодня: экстренная посадка самолета «Уральских авиалиний» на кукурузном поле в Подмосковье. Все началось с того, что в двигатель лайнера Airbus А321 «Уральских авиалиний» попала птица. Пилотам пришлось садить самолет в тяжелых условиях — пассажиры сняли это на видео. Рассказываем все о ЧП за две минуты: число пострадавших, детали расследования, комментарии звезд и первых лиц.

Экипаж, посадивший самолет в кукурузном поле, отстранили от полетов. В Росавиации будут оценивать правильность действий пилотов. Выяснилось, что командир воздушного судна Дамир Юсупов действовал не по инструкции Airbus. Однако он уже стал национальным героем. Вот трогательный текст о том, как Дамир Юсупов познакомился с будущей супругой, бросил работу в мэрии ради учебы на пилота, и что сделал в первую очередь после ЧП.

Мастерство пилотов «Уральских авиалиний» оценили на самом высоком уровне. Глава правительства Дмитрий Медведев распорядился наградить экипаж лайнера. А в Кремле пообещали представить героев к наградам и в кратчайшие сроки. Между тем власти готовятся к трудному разговору: авария с самолетом «Уральских авиалиний» может повториться на Урале. Эта история вообще могла закончиться катастрофой. Заслуженный пилот России рассказал «URA.RU» о том, как свалки и новостройки рядом с аэропортами могут спровоцировать подобное ЧП.

К другим новостям. Китаю предложили восстановить вывезенный из России лес. Глава Минприроды и губернатор Ямала считают, что в КНР должны подключиться к возрождению российского леса. Иначе Москве придется полностью запретить экспорт.

Министерство труда РФ утвердило новый список работ, которыми запрещено заниматься женщинам. В перечень вошло 100 профессий. В старом варианте документа было 456 пунктов.

В Турции хотят ограничить или полностью отменить систему «все включено». Турецкие предприниматели считают, что она «убивает бизнес». Первыми откажутся от системы в наиболее популярных у туристов турецких районах.