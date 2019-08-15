После приземления в салоне лайнера началась паника Фото: Владимир Жабриков

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Пассажир самолета A-321 компании «Уральские авиалинии» заснял момент жесткого приземления лайнера на кукурузном поле в Подмосковье. Видео опубликовал telegram-канал Baza.

Пассажир, снимавший приземление, сидел у иллюминатора над правым крылом самолета. На кадрах видно, что лайнер сильно трясет в воздухе. Также по звукам слышно, что двигатель работает с перебоями. На последних секундах видео самолет жестко ударяется о землю, и в салоне начинается паника. Раздаются крики, слышен женский голос: «Сели! Сели все!»

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Жуковского в Симферополь, 15 августа совершил экстренную посадку в поле под Москвой, напоминает «Национальная служба новостей». В правый двигатель лайнера A-321 попала птица, началось возгорание, уточняет «Утро.ру». Экипаж и пассажиров эвакуировали после посадки. Гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов высоко оценил действия пилотов. Источник «URA.RU» сообщил, что столкновение самолета с птицей могло произойти из-за ошибки аэропорта Жуковского.