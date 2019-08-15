В России определили 100 запретных для женщин профессий

Министерство труда РФ утвердило новый список работ, которыми запрещено заниматься женщинам. Данный документ размещен на официальном портале правовой информации.
«В перечень вошло производство желтого фосфора, переработка бурых углей, работа верховым доменной печи, водолазные работы и другие», — отмечается в тексте приказа ведомства Максима Топилина. Между тем новый список вступит в силу не сразу, а лишь с 2021 года. В ныне действующем перечне — 456 пунктов.
Среди работ, запрет на которые будет снят для женщин с 1 января 2021 года, оказались машинист электропоезда и водитель-дальнобойщик. Работать машинистами бульдозеров и грейдеров женщинам по-прежнему запрещено.
Перечень запрещенных для женщин профессий впервые был закреплен в российском законодательстве постановлением федерального правительства от 25 февраля 2005 года. В него тогда вошли лишь тяжелые виды работ с вредными или опасными условиями труда. Женщинам, согласно документу, было не разрешено, например, корчевать пни, бурить скважины и забивать скот.
Вопрос об отмене списка запрещенных для женщин профессий не раз поднимался на федеральном уровне различными партиями и политикам. В частности, в 2018 году в своей президентской кампании этого требовала Ксения Собчак, а за два года до этого с подобной инициативой выступали в партии «Яблоко». Однако федеральные власти настаивают, что список профессий, запрещенных для женщин, все же необходимо сохранить.