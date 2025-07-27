Алаудинов: воспитанник патриотического лагеря «Ахмат» ушел на СВО

Выпускник детского лагеря «Академия дружбы народов „Ахмат“ отправился на службу в зону проведения спецоперации, достигнув 18-летнего возраста, Об этом сообщил командир спецназа „Ахмат“ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Из ребят, которые к нам заезжали в прошлом году, один уже, став совершеннолетним, ушел на СВО», — рассказал Алаудинов в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что еще один воспитанник проходит срочную службу в армии, а двое — в этом году стали вожатыми. Командир «Ахмата» подчеркнул, что в лагере удалось привить молодежи дух защитника Родины.
По его словам, главная задача лагеря — воспитание патриотизма и понимания важности единства. Несмотря на то что дети приезжают сюда незнакомыми друг с другом, за время смены они становятся очень сплоченными и расстаются с трудом.
Командир «Ахмата» отметил, что в лагере отдыхают дети из разных регионов России, включая Белгородскую, Курскую и Московскую области, Чечню, ЛНР и ДНР. воспитанников учат самообороне, выживанию и тактической медицине.
Ранее участники спецоперации также отмечали значимость программ, направленных на развитие патриотизма и профессиональных навыков. Так, ветеран СВО из Челябинска Алексей Рожков рассказывал о ценности обучения в проекте «Герои Южного Урала», где бойцы получают практические знания и поддержку, что способствует их дальнейшему росту и интеграции в общество.
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