Алаудинов: воспитанник патриотического лагеря «Ахмат» ушел на СВО

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Алаудинов отметил, что в лагере детям прививают дух защитника Родины
Алаудинов отметил, что в лагере детям прививают дух защитника Родины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Выпускник детского лагеря «Академия дружбы народов „Ахмат“ отправился на службу в зону проведения спецоперации, достигнув 18-летнего возраста, Об этом сообщил командир спецназа „Ахмат“ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Из ребят, которые к нам заезжали в прошлом году, один уже, став совершеннолетним, ушел на СВО», — рассказал Алаудинов в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что еще один воспитанник проходит срочную службу в армии, а двое — в этом году стали вожатыми. Командир «Ахмата» подчеркнул, что в лагере удалось привить молодежи дух защитника Родины. 

По его словам, главная задача лагеря — воспитание патриотизма и понимания важности единства. Несмотря на то что дети приезжают сюда незнакомыми друг с другом, за время смены они становятся очень сплоченными и расстаются с трудом.

Командир «Ахмата» отметил, что в лагере отдыхают дети из разных регионов России, включая Белгородскую, Курскую и Московскую области, Чечню, ЛНР и ДНР. воспитанников учат самообороне, выживанию и тактической медицине.

Ранее участники спецоперации также отмечали значимость программ, направленных на развитие патриотизма и профессиональных навыков. Так, ветеран СВО из Челябинска Алексей Рожков рассказывал о ценности обучения в проекте «Герои Южного Урала», где бойцы получают практические знания и поддержку, что способствует их дальнейшему росту и интеграции в общество.

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Выпускник детского лагеря «Академия дружбы народов „Ахмат“ отправился на службу в зону проведения спецоперации, достигнув 18-летнего возраста, Об этом сообщил командир спецназа „Ахмат“ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. «Из ребят, которые к нам заезжали в прошлом году, один уже, став совершеннолетним, ушел на СВО», — рассказал Алаудинов в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что еще один воспитанник проходит срочную службу в армии, а двое — в этом году стали вожатыми. Командир «Ахмата» подчеркнул, что в лагере удалось привить молодежи дух защитника Родины.  По его словам, главная задача лагеря — воспитание патриотизма и понимания важности единства. Несмотря на то что дети приезжают сюда незнакомыми друг с другом, за время смены они становятся очень сплоченными и расстаются с трудом. Командир «Ахмата» отметил, что в лагере отдыхают дети из разных регионов России, включая Белгородскую, Курскую и Московскую области, Чечню, ЛНР и ДНР. воспитанников учат самообороне, выживанию и тактической медицине. Ранее участники спецоперации также отмечали значимость программ, направленных на развитие патриотизма и профессиональных навыков. Так, ветеран СВО из Челябинска Алексей Рожков рассказывал о ценности обучения в проекте «Герои Южного Урала», где бойцы получают практические знания и поддержку, что способствует их дальнейшему росту и интеграции в общество.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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