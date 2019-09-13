На Украине люди начали перекрывать железнодорожные пути. ВИДЕО

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Железнодорожный вокзал станции
Киевляне недовольны тем, что поезда курсируют не по графикуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Киева, возмущенные плохой работой электричек, заблокировали движение поездов на станции «Троещина-2». Видеозапись инцидента появилась в социальных сетях.

На кадрах видно, что люди встали поперек железнодорожных путей, и подошедшая электричка не смогла проехать. Как сообщается на странице сообщества «Киев Оперативный» в Facebook, жители украинской столицы недовольны тем, что поезда курсируют не по графику, вместо шести вагонов в составе часто бывает только четыре, а некоторые рейсы отменяются вообще. Также пассажиров не устраивает, что часть дверей в электричках не открываются.

В 2018 году украинцы заблокировали движение транспорта к двум пунктам пропуска на границе с Польшей, передает агентство Nation News. Таким образом люди высказали недовольство новыми правилами пересечения границы, согласно которым те, кто покидал страну на срок более суток, может без пошлины ввезти товары на территорию Украины на сумму не более 150 евро и весом до 50 килограммов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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