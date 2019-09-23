В Эстонии возмутились, узнав, что советская армия освободила их от Гитлера

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Флаг Эстонии, флаг эстонии
В МИД Эстонии заявили, что Советский Союз оккупировал странуФото: CC BY-2.0, Heikki Siltala, Flickr

Министерство иностранных дел (МИД) Эстонии не согласно с данными документов, подтверждающих освобождение Эстонской республики от нацистов силами СССР. Свою позицию ведомство обозначило на официальной странице в Twitter.

В ведомстве сочли информацию, опубликованную МИД РФ, исторически неверной. Эстония не принимала участия во Второй мировой войне, и была оккупирована нацисткой Германией и Советским союзом вместе. «Так называемое „освобождение“ было оккупацией, которая длилась почти 50 лет», — заявили в МИД Эстонии.

Ранее Минобороны России опубликовало рассекреченные документы в честь 75-летия освобождения Таллина от фашистских захватчиков, напоминает RT. Документы содержат в себе оперативные директивы, боевые донесения, наградные документы и газеты тех времен.

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