В Эстонии возмутились, узнав, что советская армия освободила их от Гитлера

Министерство иностранных дел (МИД) Эстонии не согласно с данными документов, подтверждающих освобождение Эстонской республики от нацистов силами СССР. Свою позицию ведомство обозначило на официальной странице в Twitter.
В ведомстве сочли информацию, опубликованную МИД РФ, исторически неверной. Эстония не принимала участия во Второй мировой войне, и была оккупирована нацисткой Германией и Советским союзом вместе. «Так называемое „освобождение“ было оккупацией, которая длилась почти 50 лет», — заявили в МИД Эстонии.
Ранее Минобороны России опубликовало рассекреченные документы в честь 75-летия освобождения Таллина от фашистских захватчиков, напоминает RT. Документы содержат в себе оперативные директивы, боевые донесения, наградные документы и газеты тех времен.