В России вырос срок ипотеки

Средний срок ипотечного кредита в России вырос на три года. К такому выводу пришли специалисты бюро кредитных историй «Эквифакс».
«В начале 2018 года он составлял 14 лет, в 2019 году — 17 лет», — сообщает телеканал 360. Эксперты связывают такой рост с активностью самих банков, которые работают в тандеме с застройщиками и стараются предложить клиентам более дорогое жилье. Для покупки предложенного жилья требуется взять кредит на большую сумму, а получить его можно, только увеличив срок выплат.
Средняя сумма ипотеки в России сегодня — 2,5 млн рублей, что на 10% больше, чем в прошлом году. Это связано со снижением ключевой ставки, считают аналитики. Также выросла сумма ежемесячного платежа по ипотеке, за последние полтора года она увеличилась на 12%. Средняя сумма по стране составила 28 тысяч рублей.
Ипотечные ставки в России могут снизиться к концу 2019 года, пишет агентство Nation News. Средний показатель достигнет значения 8,9% годовых.