МЧС разрешило россиянам курить на балконах

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Курить на балконах согласно новому закону всё же не запрещеноФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В МЧС уточнили, что закон, запрещающий разводить огонь на балконах и лоджиях, не коснется курильщиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Постановление не запрещает курить на балконе, но необходимо помнить об ответственности перед законом, осторожности, своей безопасности и безопасности окружающих», — сообщает ТАСС со ссылкой МЧС России. Как объяснили в пресс-службе ведомства, к ответственности курильщиков будут привлекать только в тех случаях, когда их действия приведут к возгораниям.

Ранее сообщалось, что с 1 октября в России вступит в силу постановление правительства, запрещающее разводить огонь на балконах жилых помещений. Сообщалось, что нарушением будет являться и курение на балконах, передает сайт ТВЦ. Штрафы за нарушение закона могут достигать пяти тысяч рублей, сообщает RT.

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