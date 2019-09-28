МЧС разрешило россиянам курить на балконах

В МЧС уточнили, что закон, запрещающий разводить огонь на балконах и лоджиях, не коснется курильщиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Постановление не запрещает курить на балконе, но необходимо помнить об ответственности перед законом, осторожности, своей безопасности и безопасности окружающих», — сообщает ТАСС со ссылкой МЧС России. Как объяснили в пресс-службе ведомства, к ответственности курильщиков будут привлекать только в тех случаях, когда их действия приведут к возгораниям.
Ранее сообщалось, что с 1 октября в России вступит в силу постановление правительства, запрещающее разводить огонь на балконах жилых помещений. Сообщалось, что нарушением будет являться и курение на балконах, передает