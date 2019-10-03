Путин объяснил, как Россия избежала новой гражданской войны

Владимир Путин заявил, что Россия избежала гражданской войны благодаря патриотизму Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россияне трудолюбивые и терпеливые. Благодаря этим качествам, по словам президента России Владимира Путина, России удалось избежать гражданской войны в 1990-е годы.

«Благодаря исключительному патриотизму, мужеству, редкому терпению и трудолюбию русского народа и других народов России наша страна была отодвинута от этой опасной черты (гражданской войны — прим. ред.)», — цитирует Путина РИА «Новости».

Он добавил, что в 1999 году вышла его статья «Россия на рубеже тысячелетий», в котором он проанализировал состояние мира, и Россия, на его взгляд, действительно пережила «один из самых трудных периодов в своей истории», пишет News.ru . Российский лидер заострил внимание на том, что помимо внутриполитических и экономических проблем, россияне стали жертвами «агрессии со стороны международного терроризма».

Ранее «URA.RU» писало, что зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышев заявил, что россияне, пережившие перестройку, должны получать льготы. Он подчеркнул, что в первую очередь удар приняли на себя граждане, которым в 80-90-е было 25-45 лет. Экс-министр экономики России направил Чернышева к психиатру. Он подчеркнул, что заявление выглядит как «глупая шутка».