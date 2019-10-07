Певец на ледоколе мог пользоваться интернетом по три часа в сутки Фото: Митя Фомин, Instagram

Российский поп-певец Митя Фомин во время съемок клипа на ледоколе «50 лет Победы» был вынужден на время отказаться от смартфона и интернета в целях экономии. Об этом артист рассказал на своем youtube-канале.

Съемки клипа «На вершине мира» проходили весной 2019 года. Большая часть кадров была снята на ледоколе «50 лет Победы». На судне команда провела целую неделю. За это время ей пришлось ограничить пользование смартфонами. «Ты отключаешься от привычного образа жизни. Тут другая жизнь, другое все. Не всегда есть связь. Ты вынужден ее покупать. Это спутниковая связь, это не Wi-Fi. Это, ребят, целина. Я могу честно сказать — мы экономили. У нас было три часа в сутки, когда мы включали связь и общались с миром. Такой вот „электронный детокс“ — он важен. Ты абстрагируешься от суеты, раздражителей, ненужных людей и машин», — отметил певец.

В видеодневнике артист также рассказал о своем первом концерте на Северном полюсе, который он дал для сотрудников ледокола. Он пообщался с женщиной, которая уже 11 лет работает на судне.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Митя Фомин приехал на Ямал, чтобы снять клип для песни «На вершине мира» на ледоколе «50 лет Победы» в Карском море. По предварительным данным, премьера состоится в начале октября.