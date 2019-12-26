Бузовой грозит арест на 15 суток за неуплату штрафов

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Ольга Бузова в Теле-клубе. Екатеринбург, бузова ольга
По данным СМИ, Ольга Бузова неоднократно нарушала ПДДФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Телеведущей и певице Ольге Бузовой грозит арест на 15 суток за административное правонарушение. Речь идет о неоплаченном штрафе за превышение скорости на 40-60 км/ч.

«В середине августа центр видеофиксации ГИБДД по Московской области установил, что автомобиль певицы ехал с серьезным превышением скорости», — сообщил «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах. По данным издания, со дня выписки штрафа прошло три месяца. Теперь за неуплату Бузовой может грозить арест, общественные работы до 50 часов или платеж в двойном размере.

Также накануне автомобиль Бузовой снова был зафиксирован камерами ГИБДД. В этот раз певица нарушила скоростной режим на Новосходненском шоссе, передает «Дни.ру». Этот штраф пока тоже не оплачен. Получить комментарий Ольги Бузовой и ее представителей «URA.RU» не удалось. Однако, как сообщила мать певицы «Пятому каналу», Бузова «в принципе не может нарушить ПДД, потому что ездит с личным водителем».

Ранее стало известно, что на Бузову подали в суд из-за долгов за жилищно-коммунальные услуги. Как заявил Life PR-директор Бузовой Антон Богославский, долг по плате за коммунальные услуги был погашен, а образовался он из-за того, что «невозможно за всем уследить».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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