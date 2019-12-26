Бузовой грозит арест на 15 суток за неуплату штрафов

Телеведущей и певице Ольге Бузовой грозит арест на 15 суток за административное правонарушение. Речь идет о неоплаченном штрафе за превышение скорости на 40-60 км/ч.
«В середине августа центр видеофиксации ГИБДД по Московской области установил, что автомобиль певицы ехал с серьезным превышением скорости», — сообщил «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах. По данным издания, со дня выписки штрафа прошло три месяца. Теперь за неуплату Бузовой может грозить арест, общественные работы до 50 часов или платеж в двойном размере.
Также накануне автомобиль Бузовой снова был зафиксирован камерами ГИБДД. В этот раз певица нарушила скоростной режим на Новосходненском шоссе, передает «Дни.ру». Этот штраф пока тоже не оплачен. Получить комментарий Ольги Бузовой и ее представителей «URA.RU» не удалось. Однако, как сообщила мать певицы «Пятому каналу», Бузова «в принципе не может нарушить ПДД, потому что ездит с личным водителем».
Ранее стало известно, что на Бузову подали в суд из-за долгов за жилищно-коммунальные услуги. Как заявил