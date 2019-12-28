Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма

Беспилотник также провел разведывательный полет около Донбасса Фото: miliman/pickupimage.com

Американский стратегический беспилотник провел разведку у российской границы Крыма. О передвижениях аппарата сообщает сервис мониторинга PlaneRadar.

Беспилотник Global Hawk, принадлежащий военно-воздушным силам США, вылетел с авиабазы НАТО на Сицилии. «[Он] провел мониторинг линии разграничения в Донбассе, после чего приступил к разведывательному полету вдоль черноморского побережья России», — пишет РИА «Новости».

Зарубежные летательные аппараты часто замечают над Балтийским морем, над Черным морем в районе Краснодарского края и Крыма, а также около баз России в Сирии. Минобороны РФ неоднократно просило правительство США прекратить подобную разведку.

В начале декабря российские истребители перехватили американский самолет-разведчик Poseidon рядом с базой в Сирии. Беспилотник проводил разведку российской военной инфраструктуры в этом регионе, напоминает агентство Nation News.