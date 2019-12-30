Россияне уезжают в крупные города, надеясь на лучшую жизнь Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители Дальнего Востока, Сибири и Урала в 2020 году будут уезжать из своих населенных пунктов и селиться в крупных городах. Такое предположение сделал заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН Яков Миркин, проанализировав статистику за последние 30 лет.

Миркин указывает, что в следующем году продолжится «человеческое опустынивание Дальнего Востока». Если 30 лет назад там проживали 8 млн человек, то теперь чуть больше 6 млн человек. Он отметил, что такая же ситуация наблюдается в Сибири и на Урале. « В 2020 году [будет] пустеть и Урал. Сейчас там минус 0,4 млн человек к 1990 году. А что Екатеринбург, Челябинск, Уфа? Они прибавили жителей — большие города втаскивают в себя все живое. Люди ищут работу, благополучие — и не находят их в малых и средних поселениях, оставляя за собой пустеющие пространства», — отмечает ученый в своей статье, опубликованной «Российской газетой».

Анализируя ситуация в Москве и Московской области Миркин пишет, что там прирост населения в следующем году вырастет на 250 млн человек к существующим 20 млн за счет «собранных со всей России». При это ученый указывает, что в центре РФ население сократилось катастрофически: с 22,4 млн человек в 1990 году до 19,2 млн человек. «Провал в самом центре земли русской. Все, что за пределами 200-километровой зоны вокруг Москвы, нужно приводить в порядок. Там острый дефицит инвестиций», — считает ученый. Он отмечает, что огромные пространства, освоенные с великим трудом истощаются. «Тратятся огромные ресурсы на их освоение, а люди уходят», — пишет Миркин.

Ранее заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала института РАНХиГС Сергей Шульгин предположил, что улучшение демографической ситуации в России может начаться через пять лет.