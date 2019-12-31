Сюткин отомстит Шнурову, который назвал его стариком

Певец и член жюри шоу «Голос» Валерий Сюткин заявил, что ответит своему коллеге Сергею Шнурову, который ранее остро высказался про возраст артиста. В эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале» Шнуров рассказал, что Сюткин «оставляет за собой много песка», но при этом является замечательным человеком.
«Конечно, не оставим без ответа. Я затаил интеллигентное хамство, так что он 1 января получит по полной программе. Прямо в прямом эфире финала „Голоса“», — цитирует артиста издание «Подъем». Сюткин подчеркнул, что речь идет исключительно о художественных отношениях между наставниками шоу «Голос», поэтому отвечать на слова Шнурова будет он сам, а не его подопечные. Певец добавил, что в жизни они хорошо общаются со Шнуровым, но в эфире позволяют себе «двинуть».
Сюткин подчеркнул, что еще в прошлую пятницу на полуфинале «Голоса» пообещал отреагировать на иронию Шнурова. Тогда он отметил, что не будет «распыляться по мелочам» и ответит «одним залпом».
Ранее Сергей Шнуров также высказывал недовольство тем, что в новогодних передачах участвуют одни и те же лица. В стихах певец написал, что свой молодой вид эти люди сохранили благодаря достижениям науки, напоминают «Дни.ру».