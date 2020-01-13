В Липецкой области уволенным медикам предложили стать трактористами

Медработникам предлагают работу трактористами в 90 километрах от Ельца Фото: Илья Московец © URA.RU

В Ельце региональные власти закрыли филиал областной станции переливания крови. В качестве альтернативы уволенным медработникам предложили устроиться в Липецке, предложив вакансии слесаря, плотника и тракториста, сообщают в профсоюзе «Альянс врачей».

«Медсестрам … предложили работать трактористами», — говорится на странице профсоюза в социальной сети «ВКонтакте». При этом Липецкая станция находится в 90 километрах от Елецкой, а организовать развоз или компенсировать затраты на транспорт бывшим сотрудникам не предложили.

«Никто, конечно, не согласился», — рассказал «Вечерней Москве» руководитель Елецкой станции Владимир Шишкин. Самому ему предложили должность врача с окладом 12 тысяч рублей.

Администрация Липецкой области приняла решение ликвидировать Елецкую станцию переливания крови в конце прошлого года. В областном управлении здравоохранения объяснили решение тем, что содержать ее невыгодно, сообщает сайт VSE24.Ru. Учреждение планируют закрыть с 28 февраля. Работы могут лишиться 33 специалиста-медика.