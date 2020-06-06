Зеленский выступил за создание ЧВК на Украине

На Украине может появиться частная армия Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за разработку властями страны законопроекта о частных военных компаниях. Речь прозвучала на первом заседании Консультативного совета по делам ветеранов войны.

«Есть два проекта закона о частной армии, которые не зарегистрированы в парламенте. В одном из них не предусмотрено никаких ограничений. Это законопроект о том, чтобы та или иная бизнес-группа могла официально сделать для себя частную армию. А это очень опасно», — приводит «Интерфакс-Украина» слова Зеленского.

Глава государства предложил Совету присоединиться к разработке законодательной инициативы и предложить свои наработки уже в ближайшее время, чтобы Верховная рада успела принять их к закрытию сессии.