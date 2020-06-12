Андрей Малахов вызал гнев у дочери актера Михаила Ефремова из-за рассуждений о ее сексуальной ориентации Фото: Личная страница Андрея Малахова в Instagram

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Телеведущему Андрею Малахову и московским журналистам серьезно досталось от дочери Михаила Ефремова за то, что они всеми правдами и неправдами стараются залезть в их частную жизнь и подкарауливают возле дома. Анна мария при этом не стеснялась в выражениях.

Возмущение 20-летней дочери актера, совершившего смертельное ДТП в центре столицы, вызвал тот факт, что журналисты пытались записать интервью без ее согласия, а затем выдали его за эксклюзив. Корреспондентка телеканала «Москва 24» подкараулила Анну Марию у подъезда. «Ваша корреспондентка нагло вломилась за мной и моей крестной в дверь, представившись, что она здесь живет, и, следуя за нами, начала снимать без какого-либо разрешения, задавая абсолютно бестактные вопросы», — заявила девушка в соцсетях, ее слова приводит «Ридус». В конце поста она дает нецензурную оценку работе журналистов.

Малахова, девушка обматерила за то, что он в программе, посвященной ДТП с ее отцом, он заявил о ее нетрадиционной сексуальной ориентации. Малахов предположил, что проблемы с алкоголем у Ефремова могли возникнуть из-за того, что его дочь открытая лесбиянка. «Золотце мое, как ты смеешь обвинять меня, то, что я говорю, и то, кого я люблю, в безответственном поведении моих родителей? И прямо перед родственниками погибшего? Я знал, что ты ***** [презренный человек]. Но не думал, что ты ***** в такой степени», — написала Анна Мария в Twitter. Она отметила, что сам ведущий и его команда представляют из себя «цирк уродов».

В ДТП актер Михаил Ефремов попал 8 июня вечером. В состоянии алкогольного и наркотического опьянения он сел за руль и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фургоном. Водитель автомобиля погиб. Актер находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.