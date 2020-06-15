Наталья Орейро решила стать россиянкой

Наталья Орейро рассказала, что поклонники из России часто дарят ей сувенирные паспорта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уругвайская певица Наталья Орейро решила оформить российское гражданство и уже подала документы. Об этом она сообщила в интервью ТАСС.

Артистка рассказала, что в один из походов в посольство России в Аргентине ей предложили оформить российский паспорт. «Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы ли я оформить это официально», — призналась Орейро. Певица отметила, что согласилась. По ее словам, она заполнила бумаги, и сейчас они находятся на рассмотрении.

Кроме того, Орейро напомнила, что год назад была на шоу «Вечерний Ургант», где все началось с шутки про российское гражданство. Артистка заявила, что ведущий Иван Ургант назвал ее самой русской среди иностранок. «Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений. И я сказала, что Путину следовало бы дать мне гражданство», — вспомнила певица.

Орейро также рассказала, что поклонники из России часто дарят ей сувенирные паспорта. По словам певицы, их у нее накопилось уже около 15 штук.

Ранее Наталья Орейро отпраздновала свой день рождения. Певица показала на своей странице в Instagram открытку, которую ей подарил восьмилетний сын. Мальчик изобразил на листке бумаги цветок в сердечке, пишет портал «Дни.ру».

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