В Трудовой кодекс внесут пункт о поощрениях для работников

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Однако в оппозиционных партиях Госдумы считают, что лишь грамот и благодарностей сотрудникам недостаточно — они должны быть уверены в своем материальном положении. «Труд должен быть достойно оплачен, а у нас он явно недооценен. Отсутствие средств у работающего человека, когда, получая небольшую зарплату, еще и платит подоходный налог, ставит его и семью за черту бедности», — заявил зампред фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Ряд депутатов, опрошенные журналистами газеты считают, что в ТК должен быть пункт как о материальном так и моральном поощрении работников за высокопроизводительный труд.

По словам Исаева, работодатели должны будут стимулировать сотрудников грамотами, благодарностями, портретами на доске почета, дополнительными днями отдыха., а также писать рекомендательные письма для работника, если он решит поступать в вуз.«Эти нормы, думаю, можно было бы объединить с законопроектом об удаленной работе, который на этой неделе был внесён в Госдуму… на общероссийское обсуждение», — предположил депутат.

В Конституции после голосования 1 июля будут утверждены гарантии о защите достоинства граждан и уважение труда человека. Как рассказал « Известиям » первый зампред фракции «Единой России» Андрей Исаев, в главном документе страны появится положение о социальном партнёрстве, реализация принципов которого в Конституции возлагается на правительство. «Все они [новые нормы Конституции РФ] должны получить дальнейшее закрепление в Трудовом кодексе. В том числе должна появиться норма, которая обяжет работодателей создавать формы морального и материального стимулирования трудящихся», — подчеркнул парламентарий.

Работодатели должны будут морально и материально стимулировать своих сотрудников. В Госдуме хотят принять ряд поправок в Трудовой кодекс РФ (ТК) после того, как пройдет общероссийское голосование по Конституции РФ.

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