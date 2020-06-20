Глава ЛНР пригрозил Зеленскому вернуть режим боевой готовности

В ЛНР пригрозили Украине ответными действиями в случае продолжения огня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

В случае, если украинские силовики не прекратят обстрелы восточной части страны, власти самопровозглашенной Луганской Народной Республики готовы вернуть режим полной боевой готовности. С такими словами к президенту страны Владимиру Зеленскому обратился глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Владимир Александрович, теперь мы оба с вами знаем, что вы в состоянии прекратить обстрелы, предотвратить гибель простых людей и тем самым выполнить свои предвыборные обещания. В противном случае мы переведем подразделения республики в режим полной боевой готовности», — заявил Пасечник.

Пасечник также напомнил, что последним распоряжением Народная милиция, МВД и медучреждения были переведены на усиленный режим работы. После этого обстрелы со стороны украинских силовиков прекратились, однако ненадолго.

Ранее главы ДНР и ЛНР выдвинули президенту Украины ультиматум, сообщает телеканал « Царьград ». Так, после подписания Зеленским « формулы Штайнмайера» , предусматривающей введение для самопровозглашенных республик особого статуса, Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что Киев не получит никакого контроля над их границами.

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