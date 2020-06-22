Екатеринбурженка, у которой в школе травят сына, начала голодовку

Женщина утверждает, что не ест с 11 июня Фото: depositphotos.com

Екатеринбурженка Татьяна С. объявила голодовку в знак солидарности с пермяком Сергеем Медведевым. URA.RU писало, что голодовкой мужчина протестует против поборов в лицее №9 и травле его сына.

«Мой протест в виде голодовки продолжается с 11 июня. Очень хочется есть. Похоже, что наверху меня всерьез никто не воспринимает. Я не одна объявила голодовку, я присоединилась к Сергею Медведеву из Перми», — сообщила URA.RU Татьяна С.

Ранее URA.RU писало, что Татьяна С. заявила, что к ее сыну начали предвзято относиться в гимназии после того, как она отказалась сдавать деньги. По ее мнению, учителя подают пример травли детям.

«Постоянно скидывались на ремонт класса, уборщицу, покупку одного, другого. Я сдавала, но терпение лопнуло, после того, как детей во дворе гимназии пустили бегать по лыжне, засыпанной битыми стеклами. На уборщицу скидываемся, так и на дворника скинемся, почему нет? Я сама собрала стекла, и после этого отказалась платить», — рассказала «URA.RU» Татьяна.

По словам Татьяны, сына затравили, он уже отказывается ходить в гимназию. Женщине уже не раз предлагали перевести сына в другую школу, но она не намерена отступать: «Вы считаете, что надо оградить ребенка от проблем и показать ему, что надо отступать, даже если ты прав? Это нарушит психику».

В гимназии все обвинения Татьяны опровергают. «Все претензии мамы школьника необоснованные. Не знаю, о каких деньгах речь, мы выполняем обязательства по бесплатному образованию в полном объеме. Мы приглашали маму на комиссию по урегулированию споров, но она отказывается приходить», — заявила «URA.RU» Ирина Писклова, директор гимназии № 120.