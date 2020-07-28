В России придумали, как укрепить здоровье граждан после пандемии

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В настоящее время «Единая Россия» в регионах собирает заявки на объекты 2021 года.

При содействии «Единой России» в регионах появляются и новые бассейны. Так, летом 2019 года губернатор Мурманской области обратился к секретарю Генсовета «Единой России» Андрею Турчаку с просьбой поддержать проекты строительства бассейнов при Мурманском арктическом государственном университете и в старейшем городе области — Коле. В итоге последний объект планируют сдать уже до конца 2020 года. Кроме того, бассейны появятся при вузах и в других городах России — большинство при поддержке партийного проекта «Новая школа». Бассейны строятся при Тольяттинском, Братском, Саранском, Ульяновском, Мордовском и Чувашском государственных университетах. В программу попал и Пермский политехнический университет. Проектирование ведут в Иванове, Костроме, Вологде, Новосибирске, Кургане и Магнитогорске. На эти цели выделено порядка трех миллиардов рублей.

Кроме того, в этом году в десяти регионах страны — в Воронежской, Мурманской, Новосибирской, Пензенской, Рязанской областях и других субъектах — появятся новые ФОКи, на строительство которых выделен миллиард рублей. Еще в 35 регионах — Архангельской, Владимирской, Иркутской, Челябинской, Калужской и Ленинградской областях, в Приморье, Коми и других территориях — создадут 40 многофункциональных спортивных объектов открытого типа.

У партийного проекта «Детский спорт», который курирует знаменитая фигуристка, депутат Госдумы Ирина Роднина, стоит задача соединить запрос населения и возможности власти. В том числе контролировать создание спортивной инфраструктуры с момента формирования заявки до получения федерального финансирования и завершения работ. В 2020 году в проекте принимают участие более 1 100 сельских школ, где будут отремонтированы спортзалы, созданы открытые площадки и спортивные клубы.

«Нужно этим заниматься постоянно. Держать это в поле зрения, в фокусе нашего внимания, не упускать из вида», — приводит обращение главы государства пресс-служба «Единой России» с заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

За последние два года тысячи россиян получили возможность заниматься спортом в вполне комфортных условиях. Партийные проекты «Единой России» «Детский спорт» и «Новая школа» позволили получить регионам больше восьми миллиардов рублей из федерального бюджета на строительство и ремонт спортивных обхектов. О необходимости развивать детский спорт, особенно активно в условиях выхода из самоизоляции, недавно говорил президент России Владимир Путин.

На строительство бассейнов в регионах выделено порядка трех миллиардов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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