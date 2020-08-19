19 августа 2020
18 августа 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 20 августа. Программу реновации приостановили, бывшего силовика осудили за коррупцию

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Расселение и снос старых домов в Тюмени отложены из-за пандемии Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Старые дома в Тюмени пока не будут сносить — в Тобольске подведут воду к аэропорту — в Увате пропал начальник полиции — бывшего начальника колонии посадили на 8 лет. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 20 августа — в обзоре URA.RU:

В Тюмени не будут сносить частный сектор

В аэропорту Тобольска начали строить водопровод

Начальник полиции Увата две недели не выходит на работу

Начальника колонии отправили за решетку на 8 лет

  • Бывший начальник тюменской исправительной колонии №1 Игорь Чурсин осужден на восемь лет строгого режима за взятки в размере более 11,8 млн рублей. Наказание было назначено по четырем статьям УК РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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