Расселение и снос старых домов в Тюмени отложены из-за пандемии Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Старые дома в Тюмени пока не будут сносить — в Тобольске подведут воду к аэропорту — в Увате пропал начальник полиции — бывшего начальника колонии посадили на 8 лет. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 20 августа — в обзоре URA.RU:

В Тюмени не будут сносить частный сектор

Из-за пандемии коронавируса власти отложили снос старого частного сектора в рамках программы реновации. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал начальник управления градостроительной политики Александр Фролов.

В аэропорту Тобольска начали строить водопровод

К новому пассажирскому аэропорту в Тобольске подведут новую систему водоснабжения общей протяженностью 12,5 км. Работы будут завершены уже в сентябре, к водоснабжению аэропорт подключат в начале 2021 года.

Начальник полиции Увата две недели не выходит на работу

Сотрудники отдела полиции Увата две недели работают без начальника Александра Лукашенко. Он уже две недели не появляется на работе, но официально он не уходил ни в отпуск, ни на больничный.

Начальника колонии отправили за решетку на 8 лет

Бывший начальник тюменской исправительной колонии №1 Игорь Чурсин осужден на восемь лет строгого режима за взятки в размере более 11,8 млн рублей. Наказание было назначено по четырем статьям УК РФ.