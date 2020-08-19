Расселение и снос старых домов в Тюмени отложены из-за пандемии
Старые дома в Тюмени пока не будут сносить — в Тобольске подведут воду к аэропорту — в Увате пропал начальник полиции — бывшего начальника колонии посадили на 8 лет. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 20 августа — в обзоре URA.RU:
В Тюмени не будут сносить частный сектор
- Из-за пандемии коронавируса власти отложили снос старого частного сектора в рамках программы реновации. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал начальник управления градостроительной политики Александр Фролов.
В аэропорту Тобольска начали строить водопровод
- К новому пассажирскому аэропорту в Тобольске подведут новую систему водоснабжения общей протяженностью 12,5 км. Работы будут завершены уже в сентябре, к водоснабжению аэропорт подключат в начале 2021 года.
Начальник полиции Увата две недели не выходит на работу
- Сотрудники отдела полиции Увата две недели работают без начальника Александра Лукашенко. Он уже две недели не появляется на работе, но официально он не уходил ни в отпуск, ни на больничный.
Начальника колонии отправили за решетку на 8 лет
- Бывший начальник тюменской исправительной колонии №1 Игорь Чурсин осужден на восемь лет строгого режима за взятки в размере более 11,8 млн рублей. Наказание было назначено по четырем статьям УК РФ.
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