Снятие ограничений пока не несет угрозы, считает Анатолий Альтштейн Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Решения российских властей о послаблении ограничительных мер и возобновлении авиасообщения принимаются взвешенно, поэтому открытие границ с Европой и Азией сейчас не несет повышенной угрозы, несмотря на новые вспышки COVID-19. Об этом URA.RU рассказал вирусолог, заслуженный деятель науки РФ, профессор Анатолий Альтштейн.

«Власти действуют с учетом мнений эпидемиологических органов. Думаю, что в данном случае все под контролем, а если вдруг ситуация начнет ухудшаться, то сразу же опять все закроют. Но все время жить в состоянии жесткого карантина нельзя — тогда не будет экономики. Поэтому ослаблять ограничения необходимо», -рассказал URA.RU Альтштейн.

Даже в странах, где рано сняли ограничения и ухудшили эпидемиологическую ситуацию, в последнее время нормализовалась обстановка, отметил вирусолог. «В США ситуация уже не такая плохая, как была ранее. Существенно уменьшилась смертность в восточных штатах, где показатели были самыми высокими. Даже там пандемия сильно сократилась, и идут ослабления. Думаю, что и у нас все будет нормально», — заключил вирусолог.

Ранее Анатолий Альтштейн предупреждал, что осенью борьба с COVID-19 может осложниться, если эпидемия гриппа наберет большие обороты. Однако иммунолог Михаил Костинов отметил, что вторая волна в любом случае будет слабее первой. До этого вирусолог Алексей Аграновский рассказывал о том, как чувствуют себя те, кто испытал на себе вакцину от коронавируса и сделал вывод, что сыворотка внесет большой вклад в борьбу с пандемией.

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