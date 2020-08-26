Почему обвинения в коррупции оставят Фургала без сторонников. Мнение политолога

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Несанкционированное шествие в поддержку Хабаровского губернатора Сергея Фургала, задержанного по подозрению в организации заказных убийств. Хабаровск, шествие, флаг хабаровска
Обвинения в коррупции могут максимально ослабить позиции Сергея Фургала среди его сторонников Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Появление обвинений в коррупции в деле экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала может максимально дискредитировать его и свести на нет протесты в его поддержку. Таким мнением с URA.RU поделился политолог, ведущий эксперт Аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов.

Ранее сообщалось, что Фургалу, которого подозревают в организации убийств, могут выдвинуть обвинения в коррупции. В своем расследовании издание Life.ru представило доводы, что, будучи главой региона Фургал, вместе с партнерами брал кредиты у банков, чтобы восстановить крупнейшее предприятие на Дальнем Востоке «Амурсталь». Но деньги оседали у подставных фирм, оформленных на его близких, пишут журналисты

«Я сомневаюсь, что новые обвинения станут драйвером для усиления протестов [в поддержку Фургала]», — заявил Абзалов в разговоре с корреспондентом URA.RU. — Обвинения в коррупции в России гражданами воспринимаются как более опасные для политика, чем обвинения в убийстве. А вот коррупционная составляющая может подточить позиции Фургала, при том что он позиционировался как народный губернатор, который борется с коррупцией».

При этом политолог уточнил, что выход на новые обвинения стал возможен только сейчас, когда протестная активность в Хабаровске пошла на спад. «Это связано с тем, что был назначен губернатор от ЛДПР», — добавил Абзалов. По его словам, Михаил Дегтярев позиционирует себя как бенефециар федерального центра, который принесет денежные средства в регион и при этом сохранит влияние партии. Пресс-секретарь лидера ЛДПР Владимира Жириновского пообещал URA.RU прокомментировать сообщения о новых обвинениях против Фургала позднее.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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