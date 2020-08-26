Появление обвинений в коррупции в деле экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала может максимально дискредитировать его и свести на нет протесты в его поддержку. Таким мнением с URA.RU поделился политолог, ведущий эксперт Аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов.
Ранее сообщалось, что Фургалу, которого подозревают в организации убийств, могут выдвинуть обвинения в коррупции. В своем расследовании издание
«Я сомневаюсь, что новые обвинения станут драйвером для усиления протестов [в поддержку Фургала]», — заявил Абзалов в разговоре с корреспондентом URA.RU. — Обвинения в коррупции в России гражданами воспринимаются как более опасные для политика, чем обвинения в убийстве. А вот коррупционная составляющая может подточить позиции Фургала, при том что он позиционировался как народный губернатор, который борется с коррупцией».
При этом политолог уточнил, что выход на новые обвинения стал возможен только сейчас, когда протестная активность в Хабаровске пошла на спад. «Это связано с тем, что был назначен губернатор от ЛДПР», — добавил Абзалов. По его словам, Михаил Дегтярев позиционирует себя как бенефециар федерального центра, который принесет денежные средства в регион и при этом сохранит влияние партии. Пресс-секретарь лидера ЛДПР Владимира Жириновского пообещал URA.RU прокомментировать сообщения о новых обвинениях против Фургала позднее.
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