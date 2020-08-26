Власти объяснили, почему не произносят фамилию Навального

В Кремле не называют фамилии блогера Алексея Навального, потому что это не меняет сути дела. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Он является пациентом, он болеет, так его и называем. Мы по-прежнему желаем ему скорейшего выздоровления», — объяснил Песков. В ответ на вопрос, назовут ли в Кремле фамилию Навального вообще, пресс-секретарь президента заявил, что «это не меняет сути».
Алексею Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Из-за этого самолет с блогером экстренно сел в Омске. Мужчина впал в кому. Семья и сторонники Навального потребовали перевезти его в клинику «Шарите» в Германии. Немцы раскритиковали озабоченность канцлера Германии Ангелы Меркель российским блогером, пишет агентство Nation news. Кремль, в свою очередь, напомнил, почему властям не выгодна болезнь Навального.
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