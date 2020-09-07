Родители просят включить отопление в образовательных учреждениях из-за холодной погоды
В области дети замерзают в образовательных учреждениях — в Тобольске могут открыть кладбище домашних животных — инвалиду без руки и ног не выдают положенную коляску — тюменский иван-чай отправили в Испанию. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 8 сентября — в обзоре URA.RU:
Тюменцы просят включить отопление
- Жители Тюмени обратились к горадминистрации с просьбой включить отопление в детских садах и школах. Они говорят, что из-за аномально холодного начала сентября там замерзают дети.
В Тобольске могут открыть кладбище домашних животных
- Власти Тобольска рассматривают возможность открытия официального кладбища домашних животных. Власти сейчас изучают правовой аспект вопроса.
Тюменский инвалид не может получить коляску
- 17-летний инвалид из деревни Синицына Ишимского района Серафим Денисов, у которого нет рук и ног вынужден передвигаться на скейтборде. Он не может добиться от властей инвалидной коляски с автоматическим управлением, в которой очень нуждается.
Аграрии отправили партию иван-чая в Испанию
- В Испанию из Тюменской области отправлен образец гранулированного иван-чая от местного производителя. Потребителей интересуют природные качества этого продукта.
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