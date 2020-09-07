07 сентября 2020
06 сентября 2020
05 сентября 2020
04 сентября 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 8 сентября. Дети замерзают в школах, инвалид без конечностей не может получить коляску

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Отопление. Авария ЖКХ. Челябинск, детский сад, отопление, батарея отопления
Родители просят включить отопление в образовательных учреждениях из-за холодной погоды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В области дети замерзают в образовательных учреждениях — в Тобольске могут открыть кладбище домашних животных — инвалиду без руки и ног не выдают положенную коляску — тюменский иван-чай отправили в Испанию. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 8 сентября — в обзоре URA.RU:

Тюменцы просят включить отопление

  • Жители Тюмени обратились к горадминистрации с просьбой включить отопление в детских садах и школах. Они говорят, что из-за аномально холодного начала сентября там замерзают дети.

В Тобольске могут открыть кладбище домашних животных

Тюменский инвалид не может получить коляску

Аграрии отправили партию иван-чая в Испанию

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», Viber-канале «Тюмень» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...