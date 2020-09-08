Кремль ответил на угрозы Меркель в адрес «Северного потока-2»

«Северный поток — 2» может пострадать от новых санкций Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Кремль не планирует обсуждать с немецкой стороной угрозу возможных санкций против «Северного потока — 2», которые допустила канцлер Германии Ангела Меркель. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой заявил, что для ограничений, касающихся газопровода, нет никаких оснований.

«Это же все-таки в большей степени коммерческий международный проект. С какой стати говорить о каких-то мерах со знаком „минус“ в отношении международного проекта, где участвуют и германские компании, и так далее. Как-то это нерезонно, а главное — не имеется никаких оснований для таких разговоров в настоящий момент, — сказал Песков. — Нет повода для рассмотрения вопроса на политическом уровне».

6 сентября министр обороны ФРГ Аннагрет Крамп-Каренбауэр заявила, что власти рассмотрят вопрос о будущем проекта «Северный поток-2» в связи с состоянием здоровья блогера Алексея Навального. Накануне стало известно, что и канцлер Германии Ангела Меркель не исключает варианта с введением санкций против строительства газопровода.

20 сентября Алексею Навальному внезапно стало плохо при перелете из Томска в Москву. Блогер был экстренно госпитализирован в Омске и впал в кому. Затем Навальный был перевезен для лечения в Германию. Немецкие врачи заявили, что пациент пострадал от яда «Новичок», хотя российские специалисты ранее не смогли найти в крови Навального каких-либо отравляющих веществ.