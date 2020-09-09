Заходить на сайт «Госуслуги» нужно только напрямую, не следуя по ссылкам, предупредил Александр Рогозин Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Мошенники обманывают пользователей сервиса «Госуслуги» с помощью поддельных сайтов, почтовой рассылки и звонков. Об этом рассказал консультант по информационной безопасности Александр Рогозин.

«Ссылки на поддельные сайты продвигаются в виде рекламы. Потенциальных жертв мошенников должно насторожить обещание быстрой выгоды», — передает телеканал 360 со ссылкой на Рогозина. Например, во время периода самоизоляции мошенники создавали сайты с информацией о выплатах семьям с детьми, с помощью чего похищали информацию, а потом и деньги с карт россиян.

Чтобы не попасться на такие уловки, нужно пользоваться только официальным сайтом «Госуслуг», подчеркивает эксперт. Кроме того, перед вводом своих данных стоит проверить соответствует ли адрес страницы официальному. Мошеннические страницы могут иметь похожее на gosuslugi название, имея незначительные изменения в этом слове, добавил Рогозин. Кроме того, если пользователь уже вошел в систему на официальном сайте в браузере, то последующие переходы по ссылкам на настоящий сайт «Госуслуг» не будут требовать повторной авторизации, заключил он.

Ранее россиян предупреждали, что мошенники могут подменять номер телефона на номер банка и звонить гражданам от лица финорганизации. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, нужно прервать разговор и позвонить по номеру, указанному на банковской карте, пишет «Национальная служба новостей». Также не стоит перезванивать на номера, которые осуществляют вызов и сразу прекращают его.