В Краснодаре в ночь на 13 сентября загорелась мансарда и верхние этажи жилого дома. С огнем борются больше 100 человек, сообщили журналистам в МЧС России.
«Возгорание возникло на мансардном этаже восьмиэтажного жилого дома на улице Российская. Площадь пожара составляет 800 кв. м, ему присвоен четвертый номер сложности», — приводит ТАСС сообщение ведомства. Сейчас спасатели эвакуируют жителей, данных о пострадавших нет.
По данным telegram-канала Baza, площадь пожара уже превышает четыре тысячи квадратных метров, жилой дом горит «практически целиком». Огонь распространяется за счет того, что искры от горящей кровли падают на балконы, которые загораются «один за другим».
По словам одного из авторов видео, опубликованного в группе «ЧП Краснодар», пожарные прибыли на место только через 30-40 минут после возгорания. По данным МЧС, спасатели приехали через шесть минут после вызова.
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