Стало известно, как мошенники крадут банковские вклады россиян

Помимо денег с карты, мошенники способны украсть банковские вклады Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По сравнению с банковскими картами депозиты защищены лучше, но для получения доступа к деньгам мошенникам часто даже не приходится подделывать паспорта жертв. Об этом журналистам рассказал ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

«При наличии у клиента онлайн-доступа к вкладу мошенники могут воспользоваться социальной инженерией. Они хитроумно вводят в заблуждение ничего не подозревающую жертву, чтобы та раскрыла данные для доступа в личный кабинет интернет-банка или в банковское приложение. А дальше, как говорится, уже дело техники», — приводит агентство «Прайм» слова собеседника.

Кроме того, по его словам, на практике также встречаются случаи кражи денег с «забытых» вкладов. Но в этом случае мошеннику необходим сговор с сотрудниками банка, которые могут «нарисовать» вывод средств. Однако обязательства банка перед забывчивым клиентом от этого не исчезают. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, Уткин рекомендует клиентам не сообщать персональные данные незнакомым лицам, не оставлять их на сомнительных сайтах, а также выходить в сеть только через проверенные Wi-fi-точки и использовать двухфакторную идентификацию.