Лавров заявил о «деле чести» для Германии

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Международный Форум Добровольцев в Москве на ВДНХ. Москва, лавров сергей, портрет
По мнению дипломата, завершение международного проекта является делом чести для Германии Фото: Владимир Андреев
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Алексей Навальный впал в кому

Реализация международного проекта «Северный поток-2» станет делом чести для немецкой стороны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Я считаю, что этот вопрос (реализации проекта) теперь является делом чести Федеративной Республики Германия», — цитирует Лаврова РИА «Новости». По словам главы МИД, США ежедневно давят на Германию, требуя пересмотреть свое решение по проекту и перейти на американский сжиженный газ. Таким образом они, якобы, пытаются унизить страны Евросоюза.

Комментируя ситуацию с блогером Алексеем Навальным Лавров заявил, что Москва по-прежнему не получила ответа от Организации по запрещению химического оружия, расположенной в Гааге. По его словам, в настоящее время именно она взяла на себя ответственность по расследованию инцидента с блогером.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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