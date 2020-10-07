07 октября 2020

Google запустил программу по поиску работы для россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Поисковые системы Яндекс и Google. Екатеринбург , телефон, смартфон, интернет, гугл, google, поисковая система
Google и московская служба занятости помогут найти работу в кризис Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Корпорация Google и центр занятости в Москвы запустили обучающий онлайн-курс, который поможет россиянам трудоустроиться. Об этом сообщила вице-мэр столицы РФ по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Специализированный центр занятости „Моя карьера“ совместно с компанией Google запускают бесплатный обучающий курс „Как найти работу: поиск вакансий, резюме, собеседование“. Он будет доступен на новой платформе Google Навыки», — приводит ТАСС слова чиновника. По словам Раковой, центр занятости сотрудничает с рекрутерскими сайтами, чтобы расширять базу вакансий для соискателей.

Онлайн-курс создан для поддержки россиян, которые пострадали от экономического кризиса. Специалисты делают ставку на активную часть населения в возрасте от 25 до 40 лет, выпускникам вузов, родителям, которые выходят из декретного отпуска, россиянам, попавшим на сокращение.

В программу включены три части: «Подбор подходящих вакансий», «Резюме, портфолио и сопроводительные письма», «Прохождение собеседования и выбор наилучшего предложения». Всего курс включает в себя 15 уроков продолжительностью от пяти до 15 минут. По словам Раковой, прохождение всего курса займет около недели.

За период пандемии коронавируса число безработных россиян выросло в пять раз, передают «Дни.ру». Ожидается, что до конца 2020 года каждая пятая компания в стране сократит штат сотрудников, пишет Life. Минэкономразвития придумало необычный способ борьбы с безработицей в России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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