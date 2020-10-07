Google запустил программу по поиску работы для россиян

Корпорация Google и центр занятости в Москвы запустили обучающий онлайн-курс, который поможет россиянам трудоустроиться. Об этом сообщила вице-мэр столицы РФ по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Специализированный центр занятости „Моя карьера“ совместно с компанией Google запускают бесплатный обучающий курс „Как найти работу: поиск вакансий, резюме, собеседование“. Он будет доступен на новой платформе Google Навыки», — приводит ТАСС слова чиновника. По словам Раковой, центр занятости сотрудничает с рекрутерскими сайтами, чтобы расширять базу вакансий для соискателей.
Онлайн-курс создан для поддержки россиян, которые пострадали от экономического кризиса. Специалисты делают ставку на активную часть населения в возрасте от 25 до 40 лет, выпускникам вузов, родителям, которые выходят из декретного отпуска, россиянам, попавшим на сокращение.
В программу включены три части: «Подбор подходящих вакансий», «Резюме, портфолио и сопроводительные письма», «Прохождение собеседования и выбор наилучшего предложения». Всего курс включает в себя 15 уроков продолжительностью от пяти до 15 минут. По словам Раковой, прохождение всего курса займет около недели.
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