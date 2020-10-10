10 октября 2020

В аэропорту Домодедово перевернулась пожарная машина

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в Кольцово. Екатеринбург, пожарная машина, аэропорт
Пожарная машина перевернулась при отработке тушения на полосе (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В московском аэропорту Домодедово перевернулась пожарная машина. Три человека пострадали и доставлены в больницу. Об этом журналистам рассказал источник в экстренных службах.

«В результате проведения тренировки в аэропорту Домодедово перевернулся пожарный автомобиль, который принадлежит воздушной гавани. Пострадали три человека, они доставлены в одну из городских больниц», — приводит ТАСС слова собеседника. Он не уточнил, в каком состоянии находятся пострадавшие.

По данным telegram-канала Mash, спасатели отрабатывали выезд и тушение пожара на полосе. При резком развороте машина перевернулась. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства случившегося. Из-за ЧП режим работы аэропорта не изменился.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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