В аэропорту Домодедово перевернулась пожарная машина

В московском аэропорту Домодедово перевернулась пожарная машина. Три человека пострадали и доставлены в больницу. Об этом журналистам рассказал источник в экстренных службах.
«В результате проведения тренировки в аэропорту Домодедово перевернулся пожарный автомобиль, который принадлежит воздушной гавани. Пострадали три человека, они доставлены в одну из городских больниц», — приводит ТАСС слова собеседника. Он не уточнил, в каком состоянии находятся пострадавшие.
По данным telegram-канала Mash, спасатели отрабатывали выезд и тушение пожара на полосе. При резком развороте машина перевернулась. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства случившегося. Из-за ЧП режим работы аэропорта не изменился.
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