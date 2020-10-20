Самое важное в России и в мире на 20 октября. Российскую армию предложили сократить, Лукашенко меняет тактику, плату за ЖКХ для россиян могут отменить

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, северный поток
Госдеп США ввел санкции в отношении компаний, которые участвуют в строительстве «Северного потока — 2» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Франция готова признать независимость Карабаха — США вводит санкции против России — в РФ могут ввести укороченную рабочую неделю — малоимущим компенсируют плату за услуги ЖКХ — Госдума рассмотрит законопроект о индексации пенсий. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 20 октября — в обзоре URA.RU:

Минфин РФ предложил сократить расходы на армию

  • Министерство финансов России подготовило реформу российской армии. Предлагается сократить численность численность военнослужащих и сэкономить на их пенсиях.

  • Минобороны России не поддержало эту идею. В ведомстве отметили, что это не даст экономического эффекта, а только ухудшит материальное благополучие и социальный статус военных.

Азербайджан отвоевал несколько населенных пунктов в Карабахе

Лукашенко сменил тактику борьбы с протестами и отказался от участия в новых выборах

Путин и Макрон провели телефонный разговор

США ввели новые санкции против строителей «Северного потока — 2»

Медведев не исключает возможности введения укороченной рабочей недели

В России будут возвращать плату за ЖКХ

Будет принято решение об индексации пенсий

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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