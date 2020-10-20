Франция готова признать независимость Карабаха — США вводит санкции против России — в РФ могут ввести укороченную рабочую неделю — малоимущим компенсируют плату за услуги ЖКХ — Госдума рассмотрит законопроект о индексации пенсий. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 20 октября — в обзоре URA.RU:
Минфин РФ предложил сократить расходы на армию
- Министерство финансов России подготовило реформу российской армии. Предлагается сократить численность численность военнослужащих и сэкономить на их пенсиях.
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Минобороны России не поддержало эту идею. В ведомстве отметили, что это не даст экономического эффекта, а только ухудшит материальное благополучие и социальный статус военных.
Азербайджан отвоевал несколько населенных пунктов в Карабахе
- Армия Азербайджана взяла под контроль город Зангилан и 24 села в четырех районах Нагорного Карабаха. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
- Ранее французский сенатор Валери Буайе заявила, что на этой неделе парламентарии рассмотрят документ о признании Нагорного Карабаха независимым.
Лукашенко сменил тактику борьбы с протестами и отказался от участия в новых выборах
- Силовики Белоруссии изменили тактику борьбы с участниками протестов в республике. По словам главы страны Александра Лукашенко, милиция будет действовать в «спокойном режиме».
- Однако, по мнению политологов, белорусские силовики будут совмещать жесткие задержания и поиск протестующих по камерам видеонаблюдения
- В то же время, Верховный суд Белоруссии признал Telegram-канал Nexta экстремистским информационным ресурсом.
- Также Лукашенко пообещал, что он больше не будет участвовать в президентских выборах.
Путин и Макрон провели телефонный разговор
- Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон по телефону обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и убийство французского учителя.
США ввели новые санкции против строителей «Северного потока — 2»
- Госдепартамент США объявил о расширении санкций в отношении компаний, которые работают на строительстве «Северного потока — 2».
- По мнению экспертов, эти ограничения не остановит строительство газопровода, но могут обернуться против самих США.
Медведев не исключает возможности введения укороченной рабочей недели
- Введение четырехдневной рабочей недели в России будут обсуждать. С таким предложением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В России будут возвращать плату за ЖКХ
- Расходы на услуги ЖКХ в РФ могут компенсировать семьям, в которых доход ниже прожиточного минимума. Такой законопроект направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Будет принято решение об индексации пенсий
- Госдума 29 октября рассмотрит три законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам.
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