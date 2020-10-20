Госдеп США ввел санкции в отношении компаний, которые участвуют в строительстве «Северного потока — 2» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Франция готова признать независимость Карабаха — США вводит санкции против России — в РФ могут ввести укороченную рабочую неделю — малоимущим компенсируют плату за услуги ЖКХ — Госдума рассмотрит законопроект о индексации пенсий. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 20 октября — в обзоре URA.RU:

Минфин РФ предложил сократить расходы на армию

Министерство финансов России подготовило реформу российской армии. Предлагается сократить численность численность военнослужащих и сэкономить на их пенсиях.

Минобороны России не поддержало эту идею. В ведомстве отметили, что это не даст экономического эффекта, а только ухудшит материальное благополучие и социальный статус военных.

Азербайджан отвоевал несколько населенных пунктов в Карабахе

Армия Азербайджана взяла под контроль город Зангилан и 24 села в четырех районах Нагорного Карабаха. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Ранее французский сенатор Валери Буайе заявила, что на этой неделе парламентарии рассмотрят документ о признании Нагорного Карабаха независимым.

Лукашенко сменил тактику борьбы с протестами и отказался от участия в новых выборах

Путин и Макрон провели телефонный разговор

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон по телефону обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и убийство французского учителя.

США ввели новые санкции против строителей «Северного потока — 2»

Госдепартамент США объявил о расширении санкций в отношении компаний, которые работают на строительстве «Северного потока — 2».

По мнению экспертов, эти ограничения не остановит строительство газопровода, но могут обернуться против самих США.

Медведев не исключает возможности введения укороченной рабочей недели

Введение четырехдневной рабочей недели в России будут обсуждать. С таким предложением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В России будут возвращать плату за ЖКХ

Расходы на услуги ЖКХ в РФ могут компенсировать семьям, в которых доход ниже прожиточного минимума. Такой законопроект направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Будет принято решение об индексации пенсий

Госдума 29 октября рассмотрит три законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам.