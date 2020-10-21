21 октября 2020

Мужчина, захвативший банк в Грузии, задержан

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебные приставы опечатывают БЦ
Правоохранители вывели нападавшего с поднятыми руками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полицейские арестовали мужчину, который ворвался в филиал «Банка Грузии» в городе Зугдиди (край Самегрело — Земо Сванети). Все заложники освобождены, передает Первый канал Общественного вещателя Грузии.

«В Зугдиди спецоперация завершена. Правоохранители вывели нападавшего с поднятыми руками. По имеющейся информации, нападавший сдался полиции», — сообщил телеканал.

Ранее в грузинском городе Зугдиди произошел захват заложников в филиале банка. Вооруженный мужчина просил 500 тысяч долларов. По его требованию правоохранительные органы вывезли бронетехнику с территории, прилегающей к филиалу «Банка Грузии» в городе Зугдиди.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...