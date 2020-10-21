Мужчина, захвативший банк в Грузии, задержан

Полицейские арестовали мужчину, который ворвался в филиал «Банка Грузии» в городе Зугдиди (край Самегрело — Земо Сванети). Все заложники освобождены, передает Первый канал Общественного вещателя Грузии.
«В Зугдиди спецоперация завершена. Правоохранители вывели нападавшего с поднятыми руками. По имеющейся информации, нападавший сдался полиции», — сообщил телеканал.
Ранее в грузинском городе Зугдиди произошел захват заложников в филиале банка. Вооруженный мужчина просил 500 тысяч долларов. По его требованию правоохранительные органы вывезли бронетехнику с территории, прилегающей к филиалу «Банка Грузии» в городе Зугдиди.