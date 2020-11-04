Мужчина взял заложников и угрожает устроить взрыв в Москве

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Дом оцеплен, спасатели готовятся взломать дверь Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Неизвестный мужчина угрожает устроить взрыв в квартире на севере Москвы, где он удерживает заложников. На место прибыли силовики, дом оцеплен.

«Неизвестный человек угрожает устроить взрыв в квартире на севере Москвы и удерживает заложников», — сообщает телеканал 360 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Заложники находятся в квартире в доме № 8 корпус 1 на Головинском шоссе. На место прибыли сотрудники МЧС, полиция и скорая помощь. Спасатели готовятся вскрывать дверь по приказу правоохранителей. Тем временем в МВД опровергли информацию о захвате заложников в Москве, сообщает РИА «Новости».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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