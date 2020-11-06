Шнуров посвятил стихотворение «дяде Мише» Жванецкому

Музыкант, солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение в память об умершем сатирике Михаиле Жванецком. В своем Instagram он ласково назвал артиста «дядей Мишей».
«Сегодня умер Михаил Жванецкий. Великий дядя, просто дядя Миша. Ребячился он с нами не по-детски. И всяк о нем и вспомнит и напишет, согласно случаю, прискорбным тоном, — мол с ним ушла огромная эпоха (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред.)», — написал Шнуров.
Музыкант уточнил, что для него Жванецкий был камертоном, по которому он мерил «что хорошо, что плохо». По его словам, теперь авторитета нет. «Сломалось главное, то, что под сердцем где-то», — подытожил автор.