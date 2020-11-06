06 ноября 2020

Шнуров посвятил стихотворение «дяде Мише» Жванецкому

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Сергей Шнуров, лидер группировки «Ленинград» и член возглавляемой бизнес-омбудсменом РФ Борисом Титовым «Партии роста», на встрече с партийцами. Челябинск, шнуров сергей
Шнуров ласково назвал артиста «дядей Мишей» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Музыкант, солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение в память об умершем сатирике Михаиле Жванецком. В своем Instagram он ласково назвал артиста «дядей Мишей».

«Сегодня умер Михаил Жванецкий. Великий дядя, просто дядя Миша. Ребячился он с нами не по-детски. И всяк о нем и вспомнит и напишет, согласно случаю, прискорбным тоном, — мол с ним ушла огромная эпоха (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред.)», — написал Шнуров.

Музыкант уточнил, что для него Жванецкий был камертоном, по которому он мерил «что хорошо, что плохо». По его словам, теперь авторитета нет. «Сломалось главное, то, что под сердцем где-то», — подытожил автор.

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Сегодня умер Михаил Жванецкий. Великии? дядя, просто дядя Миша. Ребячился он с нами не по-детски. И всяк о нем и вспомнит и напишет, Согласно случаю, прискорбным тоном, - Мол с ним ушла огромная эпоха... А для меня он был как-будто камертоном, И по нему что хорошо, что плохо Я мерил, а теперь, пожалуи?, И не по-кому. Нет авторитета. Не стало капли самои? важнои? малои?, Сломалось главное, то что под сердцем где-то.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

В начале октября юморист заявил, что оставляет концертную деятельность. Жванецкий решился на это из-за возраста. 6 ноября сообщил директор артиста Олег Сташкевич сообщил о смерти писателя. После этого российские звезды поделились лучшими воспоминаниями о нем. Самыми первыми о Жванецком рассказали его друзья — певица Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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